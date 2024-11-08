Глава Міноборони Польщі: Наскільки мені відомо, Трамп ще не ухвалював рішень щодо України

Владислав Косіняк-Камиш закликав бути обачними з інформацією на кшталт тієї, яка з'явилася у The Wall Steet Journal днями раніше

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Міноборони Польщі)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що, за його даними, новообраний президент США Дональд Трамп ще не ухвалив жодного рішення щодо російсько-української війни, передає RMF 24. Так він відреагував на статтю The Wall Street Journal про те, що команда Трампа нібито підготувала "мирний план" щодо України.

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"Наскільки мені відомо, президент Трамп не ухвалив жодного рішення, не повідомив жодного рішення щодо дій, пов'язаних з Україною. Я дуже просив би вас бути обачними щодо цієї інформації, бути обачними у використанні інформації про те, що хтось із радників президента Трампа, хтось із його оточення без прізвища запропонував те чи інше рішення", – сказав він.

Американська газета The Wall Street Journal із посиланням на обізнаних співрозмовників писала, що команда Трампа нібито підготувала пропозиції щодо завершення російсько-української війни. Серед них – відмова України від вступу в НАТО щонайменше на 20 років.

У команді Трампа також нібито пропонують заморозити лінію фронту, створивши демілітаризовану зону, без участі американських військ або контингентів ООН чи інших організацій, фінансованих США, для забезпечення її безпеки.

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин, коментуючи журналістам статтю WSJ, заявив: "Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд анонсуються в газетах. А російських вкидів у газетах завжди багато".