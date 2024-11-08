Глава Минобороны Польши: Насколько мне известно, Трамп еще не принимал решений по Украине

Владислав Косиняк-Камыш призвал быть осмотрительными с информацией типа той, которая появилась в The Wall Steet Journal на днях ранее

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Минобороны Польши)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что, по его данным, новоизбранный президент США Дональд Трамп еще не принял ни одного решения по поводу российско-украинской войны, передает RMF 24. Так он отреагировал на статью The Wall Street Journal о том, что команда Трампа якобы подготовила "мирный план" по Украине.

"Насколько мне известно, президент Трамп не принял ни одного решения, не сообщил ни одного решения относительно действий, связанных с Украиной. Я очень просил бы вас быть осмотрительными по поводу этой информации, быть осмотрительными в использовании информации о том, что кто-то из советников президента Трампа, кто-то из его окружения без фамилии предложил то или иное решение", – сказал он.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников писала, что команда Трампа якобы подготовила предложения по завершению российско-украинской войны. Среди них – отказ Украины от вступления в НАТО не менее чем на 20 лет.

В команде Трампа также предлагают заморозить линию фронта, создав демилитаризованную зону, без участия американских войск или контингентов ООН, или других организаций, финансируемых США, для обеспечения ее безопасности.

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя журналистам статью WSJ, заявил: "В общем, можно сказать, что настоящие планы президентов вряд ли анонсируются в газетах. А российских вбросов в газетах всегда много".