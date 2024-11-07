WSJ пише, що команда Трампа нібито пропонує заморозити війну. У Зеленського відреагували
Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних співрозмовників пише, що команда майбутнього президента США Дональда Трампа нібито підготувала пропозиції щодо завершення російсько-української війни. Серед них – відмова України від вступу до НАТО щонайменше на 20 років.
У команді Трампа також пропонують заморозити лінію фронту, створивши демілітаризовану зону, без участі американських військ або контингентів ООН чи інших організацій, фінансованих США, для забезпечення її безпеки.
Джерело WSJ у команді Трампа наголосило, що США можуть фінансувати навчання військових або надавати іншу підтримку, але "не відправляти американських чоловіків і жінок для підтримання миру в Україні".
"Ми не будемо за це платити. Нехай це зроблять поляки, німці, британці та французи", — заявив він.
Водночас передбачається, що США продовжуватимуть надавати Україні зброю для стримування подальшої російської агресії.
Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин, коментуючи журналістам статтю WSJ, заявив: "Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд анонсуються в газетах. А російських вкидів в газетах завжди багато".
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