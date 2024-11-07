WSJ пише, що команда Трампа нібито пропонує заморозити війну. У Зеленського відреагували

Дмитро Литвин (Фото: Facebook)

Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на обізнаних співрозмовників пише, що команда майбутнього президента США Дональда Трампа нібито підготувала пропозиції щодо завершення російсько-української війни. Серед них – відмова України від вступу до НАТО щонайменше на 20 років.

У команді Трампа також пропонують заморозити лінію фронту, створивши демілітаризовану зону, без участі американських військ або контингентів ООН чи інших організацій, фінансованих США, для забезпечення її безпеки.

Джерело WSJ у команді Трампа наголосило, що США можуть фінансувати навчання військових або надавати іншу підтримку, але "не відправляти американських чоловіків і жінок для підтримання миру в Україні".

"Ми не будемо за це платити. Нехай це зроблять поляки, німці, британці та французи", — заявив він.

Водночас передбачається, що США продовжуватимуть надавати Україні зброю для стримування подальшої російської агресії.

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин, коментуючи журналістам статтю WSJ, заявив: "Загалом можна сказати, що справжні плани президентів навряд анонсуються в газетах. А російських вкидів в газетах завжди багато".