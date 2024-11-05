5 листопада 2024 року – день виборів президента США. Однак американці могли достроково проголосувати, цією можливістю скористались десятки мільйонів громадян.

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Перші виборчі дільниці у Штатах закриються о 18:00 за східним часом (01:00 6 листопада за київським часом), а останні закриються о 01:00 6 листопада за східним часом (08:00 за Києвом).

В США діє система непрямих виборів, тому наразі американці формально голосують не персонально за Камалу Гарріс чи Дональда Трампа, а за "виборщиків". Через 41 день, у грудні 2024 року, вони мають обрати нового президента та віцепрезидента США.

Обраний 47-й президент розпочне свій термін після інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року на території комплексу Капітолія США. Це буде 60-та інавгурація президента в історії США.

Найімовірніше, що остаточний результат перегонів визначатиметься у семи "хитких" штатах, де може перемогти як Гарріс, так і Трамп.

LIGA.net відстежує виборчий процес у Штатах і оперативно інформуватиме про найважливіше і найцікавіше.

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