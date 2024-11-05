Камала Гарріс проти Дональда Трампа. Вибори у США виходять на фінішну пряму – LIVE
5 листопада 2024 року – день виборів президента США. Однак американці могли достроково проголосувати, цією можливістю скористались десятки мільйонів громадян.
Перші виборчі дільниці у Штатах закриються о 18:00 за східним часом (01:00 6 листопада за київським часом), а останні закриються о 01:00 6 листопада за східним часом (08:00 за Києвом).
В США діє система непрямих виборів, тому наразі американці формально голосують не персонально за Камалу Гарріс чи Дональда Трампа, а за "виборщиків". Через 41 день, у грудні 2024 року, вони мають обрати нового президента та віцепрезидента США.
Обраний 47-й президент розпочне свій термін після інавгурації, яка відбудеться 20 січня 2025 року на території комплексу Капітолія США. Це буде 60-та інавгурація президента в історії США.
Найімовірніше, що остаточний результат перегонів визначатиметься у семи "хитких" штатах, де може перемогти як Гарріс, так і Трамп.
LIGA.net відстежує виборчий процес у Штатах і оперативно інформуватиме про найважливіше і найцікавіше.
Американська розвідка попередила, що іноземні супротивники на чолі з Росією "проводять додаткові операції впливу, спрямовані на підрив довіри громадськості до чесності виборів у США і розпалювання непорозумінь серед американців". Попри зусилля Ірану та Китаю, вони називають Росію "найбільшою загрозою".
Згідно з останніми даними американського статистика Нейта Сілвера, відомого своїми точними прогнозами виборів, на ранок 5 листопада зовсім з невеликим відривом лідирує Камала Гарріс. У неї 50,015%, у Дональда Трампа – 49,985%.
Селище Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі першим оголосило результати президентських виборів-2024, пише CNN. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси кожен, що символічно відкриває виборчий день у США завдяки традиції нічного голосування. Результати в Діксвілл-Нотч не є визначальними для національного підсумку, проте символізують початок підрахунків голосів у США.
Гарріс і Трамп до останнього йдуть плече в плече. Опитування досі не показують переможця. Результат визначать сім "хитких" штатів, які можуть проголосувати за кожного з них. Детальніше про це – в матеріалі LIGA.net.
Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції кандидатки у президенти США від демократів Камали Гарріс встановили огорожі на випадок можливих політичних заворушень у день виборів або після оголошення результатів.
Сили Національної гвардії США привели в готовність у низці штатів через можливі заворушення під час президентських виборів.