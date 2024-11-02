На дострокових виборах президента у США проголосували понад 70 млн американців

Національному рівні демократка Гарріс зовсім трохи випереджає республіканця Трампа: 48,7% проти 47,3% голосів

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У США на президентських виборах достроково проголосували понад 70 мільйонів громадян, повідомляє Лабораторія виборів університету Флориди станом на 2 листопада.

З них більше ніж 37,4 мільйона віддали голос особисто на виборчих дільницях, а ще 32,6 мільйона — за допомогою пошти.

Найбільше дострокових голосів зафіксовано в Техасі (7,9 мільйона), Флориді (понад 7,3 мільйона) та Каліфорнії (понад 6 мільйонів).

За опитуванням FiveThirtyEight, на національному рівні демократка Гарріс зовсім трохи випереджає республіканця Трампа: 48,7% проти 47,3% голосів (дані на 1 листопада).