На дострокових виборах президента у США проголосували понад 70 млн американців
У США на президентських виборах достроково проголосували понад 70 мільйонів громадян, повідомляє Лабораторія виборів університету Флориди станом на 2 листопада.
З них більше ніж 37,4 мільйона віддали голос особисто на виборчих дільницях, а ще 32,6 мільйона — за допомогою пошти.
Найбільше дострокових голосів зафіксовано в Техасі (7,9 мільйона), Флориді (понад 7,3 мільйона) та Каліфорнії (понад 6 мільйонів).
За опитуванням FiveThirtyEight, на національному рівні демократка Гарріс зовсім трохи випереджає республіканця Трампа: 48,7% проти 47,3% голосів (дані на 1 листопада).
- 28 жовтня 2024 року Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні та покласти відповідальність за гарантії безпеки на Європу.
- Спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019) Курт Волкер заявив 1 листопада, що Трамп не хоче, щоб за його можливої каденції Україна зазнала поразки і його зробили за це відповідальним.