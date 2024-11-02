На досрочных выборах президента в США проголосовали более 70 млн американцев
В США на президентских выборах досрочно проголосовали более 70 миллионов граждан, сообщает Лаборатория выборов Флоридского университета по состоянию на 2 ноября.
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Из них более 37,4 миллиона отдали голос лично на избирательных участках, а еще 32,6 миллиона — с помощью почты.
Больше досрочных голосов зафиксировано в Техасе (7,9 миллиона), Флориде (свыше 7,3 миллиона) и Калифорнии (свыше 6 миллионов).
По опросу FiveThirtyEight, на национальном уровне демократка Гаррис совсем чуть-чуть опережает республиканца Трампа: 48,7% против 47,3% голосов (данные на 1 ноября).
- 28 октября 2024 Financial Times сообщило, что Трамп может заморозить войну в Украине и возложить ответственность за гарантии безопасности на Европу.
- Специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019) Курт Волкер заявил 1 ноября, что Трамп не хочет, чтобы при его возможной каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.