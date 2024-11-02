На досрочных выборах президента в США проголосовали более 70 млн американцев

Национальном уровне демократка Гаррис совсем чуть-чуть опережает республиканца Трампа: 48,7% против 47,3% голосов

Фото: ЕРА/SHAWN THEW

В США на президентских выборах досрочно проголосовали более 70 миллионов граждан, сообщает Лаборатория выборов Флоридского университета по состоянию на 2 ноября.

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Из них более 37,4 миллиона отдали голос лично на избирательных участках, а еще 32,6 миллиона — с помощью почты.

Больше досрочных голосов зафиксировано в Техасе (7,9 миллиона), Флориде (свыше 7,3 миллиона) и Калифорнии (свыше 6 миллионов).

По опросу FiveThirtyEight, на национальном уровне демократка Гаррис совсем чуть-чуть опережает республиканца Трампа: 48,7% против 47,3% голосов (данные на 1 ноября).