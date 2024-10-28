FT: Трамп может заморозить войну в Украине, а отвечать за гарантии мира заставит Европу

Анонимный советник Трампа заявил, что не США должны платить за мир в Украине, а Европа

Дональд Трамп (Фото: EPA)

В случае победы на выборах президента США республиканец Дональд Трамп может заморозить полномасштабную войну в Украине, а ответственность за гарантии мира возложит на Европу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимного долгосрочного советника Трампа.

Как сообщает издание, напарник Трампа и кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс в сентябре очертил идею замороженного конфликта в Украине с "автономными регионами с обеих сторон демилитаризованной зоны" и без вступления Украины в НАТО.

По словам одного из неназванных советников Трампа, такой сценарий может быть переосмыслением неудачных Минских соглашений, которые имели целью прекратить боевые действия на востоке Украины. Он предположил, что американский политик на этот раз может разработать механизм принуждения к прекращению огня с последствиями за нарушение сделки.

Однако, как отметил анонимный собеседник, ответственность за соблюдение договоренностей будут нести не США, а Европа.

"Есть две вещи, на которых Америка будет настаивать. Мы не будем задействовать ни военных мужчин, ни женщин в механизме принуждения. Мы не платим за это. Европа за это расплачивается", – сказал он.

Другие неназванные союзники Трампа утверждают, что Украина якобы проигрывает войну, а потому настаивание урегулировать войну "морально правильное".