Санкции против России. Евросоюз готовит "страховку от Трампа", пишет Reuters

В Европе думают над новыми санкциями и усилением контроля над их соблюдением, опасаясь победы Трампа на выборах

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Европа готовится ужесточить санкции против России и контроль за их исполнением. Опасается, что в случае победы республиканца Дональда Трампа изоляция России может ослабиться, сообщили в Reuters неназванные собеседники, знакомые с ходом обсуждений.

Неназванные собеседники отмечают, что любое смягчение политики со стороны США поставит Европу в "сложное положение". По их словам, именно Штаты обеспечивают соблюдение санкций и других правил. Сейчас ЕС пытается найти собственный механизм для усиления ограничений по России.

По информации собеседников, переговоры сейчас на нескольких инициативах: "всеобъемлющий контроль" подозрительных поставок в Россию и более широкие ограничения на поставки нефти. Также, по их словам, идет дискуссия о том, чтобы продлить санкции на замороженные российские активы на 36 месяцев, а не обновлять каждые полгода как сейчас.

Как рассказали три дипломата Евросоюза, несколько стран сейчас разрабатывают идею "всеобъемлющего" документа, который будут применяться либо к товарам для использования на поле боя, либо к более широкому спектру запрещенного экспорта. Это позволит таможенникам задерживать некоторые товары, идущие, например, через Россию в страны Азии.

По словам аналитика центра Королевского института оборонных исследований Тома Китинга, Европа может готовить "автономные санкции", но придется усилить меры по их соблюдению.

"Если президентство Трампа отменит санкции США в отношении России, европейцам придется действовать гораздо более решительно... в плане принудительных мер", — сказал он.

Анонимные собеседники говорят, что ЕС подождет до конца этого года, прежде чем обсудить новые серьезные ограничения. По их словам, в следующем раунде санкций Европа хочет расширить пункт об "отсутствии контактов с Россией".