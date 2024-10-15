В Испании разоблачили схему поставок в РФ, могли быть компоненты химического оружия
Испанская полиция изъяла 13 тонн химикатов, в том числе возможные начальные компоненты химического оружия, которые направлялись в Россию в обход санкций за вторжение в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters.
Полицейские заявили об аресте четырех подозреваемых в участии в преступной группе. По данным правоохранителей, те пытались обойти западные санкции - незаконно поставляли химическую продукцию в РФ через подставную компанию, управляемую гражданами российского происхождения.
Правоохранители отмечают: им удалось доказать, что с помощью структуры этой компании в прошлом экспортировались подсанкционные химические вещества, некоторые из которых могут быть прекурсорами химического оружия или нервно-паралитических веществ.
В заявлении не уточняется, какие именно химикаты были изъяты в ходе последней операции.
Вещества обнаружили внутри контейнера в порту столицы Каталонии Барселоне, а четырех подозреваемых арестовали в трех соседних селах. Фигуранты обвиняются в систематической контрабанде запрещенных товаров.
Полицейские отметили, что испанская компания создала сложную логистическую и финансовую сеть для экспорта подсанкционной химической продукции в Россию.
Фирма имела дочернюю компанию в Москве, которая в конце концов получала химикаты, а также несколько подставных фирм в других странах (например Армения и Кыргызстан), чтобы скрыть настоящий пункт назначения товаров в Россию, добавили правоохранители.
- В марте Генеральный штаб ВСУ сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ совершила против Украины 1068 химических атак, а в 2024 году оккупанты активизировали применение химического оружия.
- В течение апреля захватчики применили по украинским военным 444 боеприпаса с содержанием опасных химических веществ. По данным военных, для этого россияне преимущественно пользуются беспилотниками со сбросом К-51 и РГ-ВО. Между тем, Независимая международная организация по запрету химического оружия, созданная при поддержке ООН, так и "не нашла" доказательств того, что в войне какая-либо из сторон использовала химическое оружие.
- В октябре Великобритания ввела санкции против России за применение химического оружия в войне против Украины.