В Испании разоблачили схему поставок в РФ, могли быть компоненты химического оружия

Полиция отметила, что в схему была привлечена дочерняя компания в Москве, а также несколько подставных фирм, в частности в Армении и Кыргызстане

Флаг Испании (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Испанская полиция изъяла 13 тонн химикатов, в том числе возможные начальные компоненты химического оружия, которые направлялись в Россию в обход санкций за вторжение в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Полицейские заявили об аресте четырех подозреваемых в участии в преступной группе. По данным правоохранителей, те пытались обойти западные санкции - незаконно поставляли химическую продукцию в РФ через подставную компанию, управляемую гражданами российского происхождения.

Правоохранители отмечают: им удалось доказать, что с помощью структуры этой компании в прошлом экспортировались подсанкционные химические вещества, некоторые из которых могут быть прекурсорами химического оружия или нервно-паралитических веществ.

В заявлении не уточняется, какие именно химикаты были изъяты в ходе последней операции.

Вещества обнаружили внутри контейнера в порту столицы Каталонии Барселоне, а четырех подозреваемых арестовали в трех соседних селах. Фигуранты обвиняются в систематической контрабанде запрещенных товаров.

Полицейские отметили, что испанская компания создала сложную логистическую и финансовую сеть для экспорта подсанкционной химической продукции в Россию.

Фирма имела дочернюю компанию в Москве, которая в конце концов получала химикаты, а также несколько подставных фирм в других странах (например Армения и Кыргызстан), чтобы скрыть настоящий пункт назначения товаров в Россию, добавили правоохранители.