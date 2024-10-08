Великобритания ввела санкции против России за использование химического оружия
Великобритания во вторник, 8 октября, ввела санкции против России за применение химического оружия в войне против Украины. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
Британия заявила о грубом нарушении Россией Конвенции о запрете химического оружия и ввела санкции против российских Войск радиационной, химической и биологической обороны, их руководителя Ивана Кириллова и двух лабораторий российского Минобороны.
Согласно заявлению правительства Британии, военные РФ открыто признали использование хлорпикрина — токсичного вещества, впервые примененного в Первой мировой войне. Также в сообщении говорится, что россияне используют химическое оружие для подавления беспорядков в своей стране, и упомянули о применении нервно-паралитического вещества "Новичок" на улицах Солсбери в 2018 году и против Алексея Навального в 2020 году.
"Великобритания не будет сидеть сложа руки, пока российский диктатор Владимир Путин и его мафиозное государство грубо нарушают международное право, в том числе Конвенцию о запрете химического оружия. Я сделал своей личной миссией бросить вызов этой злонамеренной деятельности, и я не отступлюсь", – прокомментировал министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми.
Он подчеркнул, что жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна. Министр пообещал использовать весь арсенал полномочий, которые есть в его распоряжении, для борьбы со злонамеренной деятельностью России.
- В марте Генеральный штаб ВСУ сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ совершила против Украины 1068 химических атак, а в 2024 году оккупанты активизировали применение химического оружия.
- В мае стало известно, что Независимая международная организация по запрету химического оружия, созданная при поддержке ООН, так и "не нашла" доказательств того, что в войне России против Украины кто-то из сторон использовал химическое оружие.