Великобритания ввела санкции против России за использование химического оружия

Флаг Великобритании (Фото: Andy Rain / EPA)

Великобритания во вторник, 8 октября, ввела санкции против России за применение химического оружия в войне против Украины. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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Британия заявила о грубом нарушении Россией Конвенции о запрете химического оружия и ввела санкции против российских Войск радиационной, химической и биологической обороны, их руководителя Ивана Кириллова и двух лабораторий российского Минобороны.

Согласно заявлению правительства Британии, военные РФ открыто признали использование хлорпикрина — токсичного вещества, впервые примененного в Первой мировой войне. Также в сообщении говорится, что россияне используют химическое оружие для подавления беспорядков в своей стране, и упомянули о применении нервно-паралитического вещества "Новичок" на улицах Солсбери в 2018 году и против Алексея Навального в 2020 году.

"Великобритания не будет сидеть сложа руки, пока российский диктатор Владимир Путин и его мафиозное государство грубо нарушают международное право, в том числе Конвенцию о запрете химического оружия. Я сделал своей личной миссией бросить вызов этой злонамеренной деятельности, и я не отступлюсь", – прокомментировал министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми.

Он подчеркнул, что жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна. Министр пообещал использовать весь арсенал полномочий, которые есть в его распоряжении, для борьбы со злонамеренной деятельностью России.