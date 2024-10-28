FT: Трамп може заморозити війну в Україні, а відповідати за гарантії миру змусить Європу

Анонімний радник Трампа заявив, що не США мають платити за мир в Україні, а Європа

Дональд Трамп (Фото: EPA)

В разі перемоги на виборах президента США республіканець Дональд Трамп може заморозити повномасштабну війну в Україні, а відповідальність за гарантії миру покладе на Європу. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на анонімного довгострокового радника Трампа.

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Як повідомляє видання, напарник Трампа та кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс у вересні окреслив ідею замороженого конфлікту в Україні з "автономними регіонами по обидва боки демілітаризованої зони" та без вступу України в НАТО.

За словами одного з неназваних радників Трампа, такий сценарій може бути переосмисленням невдалих Мінських угод, які теж мали на меті припинити бойові дії на сході України. Він припустив, що американський політик на цей раз може розробити механізм примусу припинення вогню з наслідками за порушення угоди.

Однак, як зазначив анонімний співрозмовник, відповідальність за дотримання домовленостей нестимуть не США, а Європа.

"Є дві речі, на яких Америка наполягатиме. Ми не будемо задіювати ані військових чоловіків, ані жінок у механізмі примусу. Ми не платимо за це. Європа за це розплачується", – сказав він.

Інші неназвані союзники Трампа стверджують, що Україна нібито програє війну, а тому наполягання врегулювати війну є "морально правильним".