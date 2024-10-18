"Йому не слід було дозволяти розпочатися війні" – Трамп висловився у бік Зеленського
Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський нібито винний в тому, що допустив повномасштабну війну Росії проти України. Політик також у програмі PBD Podcast також засудив багатомільйонну допомогу США Україні, але наголосив, що йому шкода українців.
"Це не означає, що я не хочу йому допомагати, бо мені дуже шкода цих людей. Але йому не слід було дозволяти цій війні починатися. Україна програла цю війну, пам'ятайте, це вже не Україна", — сказав Трамп, говорячи про Зеленського.
Він не став пояснювати своїх слів і уточнювати, в чому саме бачить провину українського президента. Натомість він знову назвав його "найвеличнішим продавцем", заявивши, що кожного разу, коли Зеленський приїжджає, США виділяють йому "$100 млрд".
Також Трамп заявив, що багато в чому звинувачує і нинішнього лідера США Джо Байдена, який нібито спровокував цю війну.
"Це треба було врегулювати до того, як це почалося. Це можна було зробити. Це було б так просто. Якби у нас був президент із половиною мозку, це було б легко врегулювати", — цитує Трампа New York Post.
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- 15 жовтня Трамп заявив, що російський диктатор Путін говорив йому про бажання вторгнутися до України.