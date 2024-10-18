"Йому не слід було дозволяти розпочатися війні" – Трамп висловився у бік Зеленського

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ВП)

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський нібито винний в тому, що допустив повномасштабну війну Росії проти України. Політик також у програмі PBD Podcast також засудив багатомільйонну допомогу США Україні, але наголосив, що йому шкода українців.

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"Це не означає, що я не хочу йому допомагати, бо мені дуже шкода цих людей. Але йому не слід було дозволяти цій війні починатися. Україна програла цю війну, пам'ятайте, це вже не Україна", — сказав Трамп, говорячи про Зеленського.

Він не став пояснювати своїх слів і уточнювати, в чому саме бачить провину українського президента. Натомість він знову назвав його "найвеличнішим продавцем", заявивши, що кожного разу, коли Зеленський приїжджає, США виділяють йому "$100 млрд".

Також Трамп заявив, що багато в чому звинувачує і нинішнього лідера США Джо Байдена, який нібито спровокував цю війну.

"Це треба було врегулювати до того, як це почалося. Це можна було зробити. Це було б так просто. Якби у нас був президент із половиною мозку, це було б легко врегулювати", — цитує Трампа New York Post.

12 вересня кандидат у віцепрезиденти США Венс розповів про те, як може виглядати "мирний план" Трампа після закінчення війни в Україні. За його словами, Трамп хоче створити "демілітаризовану зону" на окупованих територіях України та не дати країні вступити до НАТО.

25 вересня Трамп заявив, що США мають вийти з війни в Україні. Він має намір домогтися переговорів.

1 жовтня Трамп заявив, що йому "подобається" президент Володимир Зеленський. Цими словами він відкинув припущення про його "негативне ставлення" до лідера України.

13 жовтня Дональд Трамп заявив, що побоюється початку Третьої світової війни у найближчі три-чотири місяці.

15 жовтня Трамп заявив, що російський диктатор Путін говорив йому про бажання вторгнутися до України.