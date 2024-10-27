Соратник Трампа Венс відмовився назвати Путіна ворогом – вважає "суперником" та "конкурентом"

Політик вважає важливим, що США на якомусь рівні доведеться брати участь у переговорах між Україною, Росією та своїми союзниками по НАТО у Європі

Джей Ді Венс (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна "ворогом", а натомість заявив, що вважає його "суперником" та "конкурентом". Таку заяву соратник Дональда Трампа зробив в інтерв'ю NBC News.

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"Але я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмови", – додав Венс.

Така заява прозвучала у відповідь на питання, чи бачить політик у Путіні союзника або ворога.

Республіканець вважає важливим, що США на якомусь рівні доведеться брати участь у переговорах між Україною, Росією та своїми союзниками по НАТО у Європі, якщо Штати колись збираються "закінчити війну в Україні".

За його словами, така участь у переговорах є "просто необхідною частиною".