Соратник Трампа Венс відмовився назвати Путіна ворогом – вважає "суперником" та "конкурентом"
Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс відмовився назвати російського диктатора Володимира Путіна "ворогом", а натомість заявив, що вважає його "суперником" та "конкурентом". Таку заяву соратник Дональда Трампа зробив в інтерв'ю NBC News.
"Але я вважаю, що ми також повинні бути розумними щодо дипломатії. Просто тому, що хтось нам не подобається, не означає, що ми не можемо час від часу вступати з ним у розмови", – додав Венс.
Така заява прозвучала у відповідь на питання, чи бачить політик у Путіні союзника або ворога.
Республіканець вважає важливим, що США на якомусь рівні доведеться брати участь у переговорах між Україною, Росією та своїми союзниками по НАТО у Європі, якщо Штати колись збираються "закінчити війну в Україні".
За його словами, така участь у переговорах є "просто необхідною частиною".
- 12 вересня кандидат у віцепрезиденти США Венс розповів про те, як може виглядати "мирний план" Трампа після закінчення війни в Україні. За його словами, Трамп хоче створити "демілітаризовану зону" на окупованих територіях України та не дати країні вступити до НАТО. 25 вересня Трамп заявив, що США мають вийти з війни в Україні. Він має намір домогтися переговорів.
- 1 жовтня Трамп заявив, що йому "подобається" президент Володимир Зеленський. Цими словами він відкинув припущення про його "негативне ставлення" до лідера України.
- 15 жовтня Трамп заявив, що російський диктатор Путін говорив йому про бажання вторгнутися до України.