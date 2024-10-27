Соратник Трампа Вэнс отказался назвать Путина врагом: считает "соперником" и "конкурентом"

Политик считает важным, что США на каком-то уровне придется участвовать в переговорах между Украиной, Россией и союзниками по НАТО в Европе

Джей Ди Вэнс (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венс отказался назвать российского диктатора Владимира Путина "врагом", а заявил, что считает его "соперником" и "конкурентом". Такое заявление соратник Дональда Трампа сделал в интервью NBC News.

"Но я считаю, что мы также должны быть умными по отношению к дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговоры", – добавил Венс.

Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос, видит ли политик в Путине союзника или врага.

Республиканец считает важным, что США на каком-то уровне придется участвовать в переговорах между Украиной, Россией и своими союзниками по НАТО в Европе, если Штаты когда-нибудь собираются "окончить войну в Украине".

По его словам, такое участие в переговорах является "просто необходимой частью".