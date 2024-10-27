Соратник Трампа Вэнс отказался назвать Путина врагом: считает "соперником" и "конкурентом"
Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Венс отказался назвать российского диктатора Владимира Путина "врагом", а заявил, что считает его "соперником" и "конкурентом". Такое заявление соратник Дональда Трампа сделал в интервью NBC News.
"Но я считаю, что мы также должны быть умными по отношению к дипломатии. Просто потому, что кто-то нам не нравится, не значит, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговоры", – добавил Венс.
Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос, видит ли политик в Путине союзника или врага.
Республиканец считает важным, что США на каком-то уровне придется участвовать в переговорах между Украиной, Россией и своими союзниками по НАТО в Европе, если Штаты когда-нибудь собираются "окончить войну в Украине".
По его словам, такое участие в переговорах является "просто необходимой частью".
- 12 сентября кандидат в вице-президенты США Вэнс рассказал о том, как может выглядеть "мирный план" Трампа после окончания войны в Украине. По его словам, Трамп хочет создать "демилитаризованную зону" на оккупированных территориях Украины и не дать стране вступить в НАТО. 25 сентября Трамп заявил, что США должны выйти из войны в Украине. Он намерен добиться переговоров.
- 1 октября Трамп заявил, что ему "нравится" президент Владимир Зеленский. Этими словами он отверг предположение о его "негативном отношении" к лидеру Украины.
- 15 октября Трамп заявил, что российский диктатор Путин говорил ему о желании вторгнуться в Украину.