NBC: Байден і Гарріс готуються зателефонувати Трампу і визнати поразку демократів

Джо Байден і Камала Харріс (Фото: ЕРА)

Чинний президент США Джо Байден і кандидатка від демократів Камала Гарріс планують зателефонувати сьогодні республіканцю Дональду Трампу. Очікується, що вони визнають поразку демократів на виборах, повідомляє NBC з посиланням на двох помічників Гарріс та представників Білого дому.

За інформацією помічників Гарріс, точний час її дзвінка Трампу ще не визначено. Після їхньої розмови, ймовірно, вона виступить із публічним зверненням. За словами одного з її помічників, зараз вона якраз працює над промовою.

Що стосується Байдена, то його дзвінок теж заплановано на 6 листопада, але точний час також невідомий. Після розмови, за словами співрозмовників видання у Білому домі, президент США також виступить публічно та висловиться з приводу результатів виборів президента.

Як зазначив анонімний співрозмовник із Білого дому, Байден планує зробити все те, що Трамп не робив після його перемоги. А саме, зателефонувати з привітаннями, запросити до Білого дому та бути присутнім на інавгурації.

Раніше у Білому домі публічно заявляли, що Байден буде присутній на інавгурації, якщо переможе Трамп.