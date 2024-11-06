Трамп заявив, що збирається "зупинити війни"

Він і раніше неодноразово заявляв, що може швидко завершити війну в Україні, стверджуючи, що йому знадобилося б лише 24 години для досягнення миру

Дональд Трамп із дружиною Меланією та сином Барроном (Фото: ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, виступаючи перед прихильниками у Флориді, пообіцяв, що за його каденції не буде війн. Трансляцію вів вашингтонський телеканал Fox.

"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війни. За чотири роки мого президентства війн не було. Ми хочемо сильну і потужну армію, яку нам не обов'язково використовувати", – сказав Трамп.

Він і раніше неодноразово заявляв, що може швидко завершити війну в Україні, стверджуючи, що йому знадобилося б лише 24 години для досягнення миру.

Трамп пояснював, що це можливо завдяки його "хорошим відносинам" із президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. За словами Трампа, він тиснув би на обох лідерів, щоб вони уклали мирну угоду, припиняючи підтримку для України, якщо та не погодиться на переговори, і погрожуючи Росії посиленою підтримкою України, якщо вона не піде на поступки .

Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net .

. Трамп пообіцяв, що його новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни. Він також схарактеризував свій результат на виборах як "політичну перемогу, безпрецедентну в історії США".