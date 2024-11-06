Трамп заявил, что собирается "остановить войны"

Он и раньше неоднократно заявлял, что может быстро завершить войну в Украине, утверждая, что ему понадобилось бы всего 24 часа для достижения мира

Дональд Трамп с супругой Меланией и сыном Барроном (Фото: ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, пообещал, что при его каденции не будет войн. Трансляцию вел вашингтонский телеканал Fox.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войны. За четыре года моего президентства войн не было. Мы хотим сильную и мощную армию, которую нам не обязательно использовать", – сказал Трамп.

Он и раньше неоднократно заявлял, что может быстро завершить войну в Украине, утверждая, что ему понадобилось бы всего 24 часа для достижения мира.

Трамп объяснял, что это возможно благодаря его "хорошим отношениям" с президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Трампа, он давил бы на обоих лидеров, чтобы они заключили мирное соглашение, прекращая поддержку для Украины, если та не согласится на переговоры, и угрожая России усиленной поддержкой Украины, если она не пойдет на уступки.

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. Трамп пообещал, что его новый термин будет "настоящей золотой эпохой" для страны. Он также охарактеризовал свой результат на выборах как "политическую победу, беспрецедентную в истории США".