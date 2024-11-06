Зеленский поздравил Трампа с "впечатляющей" победой на выборах

"Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах", – написал украинский президент

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с "впечатляющей победой на выборах". Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

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"Приветствую Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! <...> Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина ждет периода укрепления США под решительным руководством Трампа, а также рассчитывает на сохранение "мощной двухпартийной поддержки".

Глава государства выразил заинтересованность в развитии политического и экономического сотрудничества, которое будет выгодно обеим странам. Кроме того, Украина, как одно из сильнейших военных государств Европы, стремится при поддержке союзников обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе, добавил Зеленский.

Об этом и других событиях американских выборов читайте в хронике LIGA.net .

. Республиканская партия получает большинство в Сенате США по результатам выборов в верхнюю палату Конгресса. В некоторых штатах результаты еще уточняются, но республиканцы уже обеспечили большинство, получив более 50 мест в 100-местном Сенате.