Республиканцы впервые за четыре года формируют большинство в Сенате США

Результаты еще уточняются, но республиканцы уже обеспечили большинство, получив более 50 мест в 100-местном Сенате

Сенат США (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Республиканская партия получает большинство в Сенате США по результатам выборов в верхнюю палату Конгресса. Об этом сообщает Associated Press.

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Республиканцам удалось получить необходимые места, в частности благодаря победам в важных штатах, таких как Огайо и Небраска. В некоторых штатах результаты еще уточняются, но республиканцы уже обеспечили большинство, получив более 50 мест в 100-местном Сенате.

Вместе с тем в США проходят выборы в Палату представителей.

Республиканцы к началу выборов имели большинство из 220 мест против 212 у демократов, оставляя три места вакантными. Партии сосредоточились на критических округах в таких штатах как Нью-Йорк, Калифорния и Пенсильвания, поскольку именно там малые колебания могут повлиять на распределение контроля над Палатой.

По состоянию на 6 ноября у республиканцев 177 мест в Палате представителей, у демократов – 146.

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