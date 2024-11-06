Республиканцы впервые за четыре года формируют большинство в Сенате США
Республиканская партия получает большинство в Сенате США по результатам выборов в верхнюю палату Конгресса. Об этом сообщает Associated Press.
Республиканцам удалось получить необходимые места, в частности благодаря победам в важных штатах, таких как Огайо и Небраска. В некоторых штатах результаты еще уточняются, но республиканцы уже обеспечили большинство, получив более 50 мест в 100-местном Сенате.
Вместе с тем в США проходят выборы в Палату представителей.
Республиканцы к началу выборов имели большинство из 220 мест против 212 у демократов, оставляя три места вакантными. Партии сосредоточились на критических округах в таких штатах как Нью-Йорк, Калифорния и Пенсильвания, поскольку именно там малые колебания могут повлиять на распределение контроля над Палатой.
По состоянию на 6 ноября у республиканцев 177 мест в Палате представителей, у демократов – 146.
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