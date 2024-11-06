Спикер Майк Джонсон переизбрался в Палату представителей

Джонсон опередил республиканца Джошуа Моротта на выборах, получив 86% голосов против 14% у Моротта после подсчета более 90% бюллетеней

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Республиканец Майк Джонсон, действующий спикер Палаты представителей Конгресса США, получил поддержку избирателей в четвертом округе штата Луизиана и был избран в состав Палаты представителей следующего созыва. Об этом пишет The Hill.

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Спикер Джонсон опередил республиканца Джошуа Моротта на выборах, получив 86% голосов против 14% у Моротта после подсчета более 90% бюллетеней.

Моротт активно выступал за ликвидацию Департамента образования, упразднение ObamaCare и прекращение иностранной помощи, настаивая на приоритете внутренних вопросов.

Джонсон, получивший пятый срок в Палате представителей, планирует продолжить работу как спикер, если республиканцы сохранят большинство, но не озвучил своих планов на случай, если партия потеряет контроль.