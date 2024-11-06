Спікер Майк Джонсон переобрався у Палату представників

Джонсон випередив республіканця Джошуа Моротта на виборах, здобувши 86% голосів проти 14% у Моротта після підрахунку понад 90% бюлетенів

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Республіканець Майк Джонсон, який є спікером Палати представників Конгресу США, здобув підтримку виборців у четвертому окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання. Про це пише The Hill.

Спікер Джонсон випередив республіканця Джошуа Моротта на виборах, здобувши 86% голосів проти 14% у Моротта після підрахунку понад 90% бюлетенів.

Моротт активно виступав за ліквідацію Департаменту освіти, скасування ObamaCare та припинення іноземної допомоги, наполягаючи на пріоритеті внутрішніх питань.

Джонсон, який здобув п’ятий термін у Палаті представників, планує продовжити роботу як спікер, якщо республіканці збережуть більшість, але не озвучив своїх планів на випадок, якщо партія втратить контроль.