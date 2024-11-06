Трамп взяв перший з "хитких" штатів – Північну Кароліну

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CJ GUNTHER)

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп здобуває перемогу в першому з "хитких" штатів – Північній Кароліні. Про це свідчать результати підрахунку 89% голосів, передає Associated Press.

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Трамп набрав у Північній Кароліні 50,5%, його опонентка, кандидатка від демократів Камала Гарріс – трохи більше ніж 48%.

Таким чином, отримавши ще 16 голосів виборців, наразі республіканець має 230 з необхідних 270, Гарріс – 192.

Інфографіка: AP

Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net .

. Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції кандидатки у президенти США від демократів Гарріс встановили огорожі на випадок можливих політичних заворушень у день виборів або після оголошення результатів.