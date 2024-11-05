Трамп проголосував на виборах у США та заявив, що впевнений у своїй перемозі

За словами Трампа, це була його "найкраща" передвиборча кампанія

Дональд та Меланія Трамп (Фото: ЕРА)

45-й президент США Дональд Трамп проголосував на виборах президента. Про це повідомляє CNN.

Республіканець прийшов на виборчу дільницю у Флориді у Палм-Біч. Разом із ним була його дружина Меланія Трамп. Після голосування політик заявив, що "абсолютно впевнений" у своїй перемозі і спрогнозував великий розрив у голосах із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс.

"Я почуваюся дуже впевнено. Я чув, що у нас скрізь все гаразд", – сказав Трамп.

Він зазначив, що це була "найкраща" із трьох передвиборчих кампаній, які він проводив. Водночас політик висловив розчарування тим, що підрахунок голосів та оголошення результатів можуть зайняти якийсь час.

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