Трамп проголосував на виборах у США та заявив, що впевнений у своїй перемозі
45-й президент США Дональд Трамп проголосував на виборах президента. Про це повідомляє CNN.
Республіканець прийшов на виборчу дільницю у Флориді у Палм-Біч. Разом із ним була його дружина Меланія Трамп. Після голосування політик заявив, що "абсолютно впевнений" у своїй перемозі і спрогнозував великий розрив у голосах із кандидаткою від демократів Камалою Гарріс.
"Я почуваюся дуже впевнено. Я чув, що у нас скрізь все гаразд", – сказав Трамп.
Він зазначив, що це була "найкраща" із трьох передвиборчих кампаній, які він проводив. Водночас політик висловив розчарування тим, що підрахунок голосів та оголошення результатів можуть зайняти якийсь час.
За виборами в США слідкуйте у хроніці LIGA.net.
- 3 листопада стало відомо, що Гарріс випереджає республіканця Трампа в чотирьох з семи штатів, що вагаються.
- 4 листопада навколо Білого дому, Капітолію та резиденції Гарріс встановили огородження на випадок можливих політичних заворушень у день виборів або після оголошення результатів.
- 5 листопада стало відомо, що населений пункт Діксвілл-Нотч першим завершив голосування та оголосив результати виборів у США. Обидва кандидати набрали порівну голосів.