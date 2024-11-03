Гарріс випереджає Трампа в чотирьох із семи "хитких" штатів – опитування
Кандидатка у президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в чотирьох із семи штатів, що вагаються. Про це свідчать результати опитування Times/YouGov.
Згідно з ними, Гарріс обігнала Трампа у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) та Неваді (48% проти 47%).
Водночас Трамп зберігає лідерство в Північній Кароліні (49% проти 48% у Гарріс) і Джорджії (48% проти 47%). В Аризоні в обох кандидатів рівень підтримки рівний і становить 48%. Зазначається, що опитування проводилося серед зареєстрованих виборців або серед американців, які вже проголосували на виборах.
У порівнянні з початком вересня частка голосів Гарріс зросла на три відсоткові пункти в Аризоні. В усіх інших штатах частка тих, хто голосуватиме за Гарріс чи Трампа, або зросла на один пункт, або не змінилася.
У кожному із семи штатів Гарріс має перевагу серед жінок, тоді як Трамп лідирує серед чоловіків. Гендерний розрив дещо менший у Північній Кароліні та Вісконсині.
У матеріалі йдеться, що якщо лідерство в цих штатах збережеться, а решта штатів проголосують, так само як у 2020 році, то Гарріс з невеликим відривом виграє вибори. Однак перевага обох кандидатів у штатах, що вагаються, знаходиться в межах похибки.
Опитування проводилися з 25 до 31 жовтня для The Times і проєкту SAY24 для Стенфордського університету та Єльського університету. Розмір вибірки становив: 900 в Аризоні, 1000 у Джорджії, 1000 у Мічигані, 800 у Неваді, 1000 у Північній Кароліні, 1000 у Пенсильванії та 900 у Вісконсині. Респондентів обирали серед зареєстрованих виборців. Похибка в кожному штаті становить від 3,5% до 4,6%.
- 15 жовтня The Hill повідомило, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс серед тих американців, які проголосували достроково в штатах, що вагаються.
- 18 жовтня Reuters писало, що Гарріс змінює стратегію передвиборчої кампанії, оскільки зростає занепокоєння щодо успіхів Трампа.
- 27 жовтня Гарріс закликала виборців залишити Трампа в минулому. Вона виступила перед ними в історичному місці. А перед цим заявила, що він непридатний бути президентом, і запропонувала пройти тест на IQ.