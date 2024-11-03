Гарріс випереджає Трампа в чотирьох із семи "хитких" штатів – опитування

У двох штатах лідирує Дональд Трамп, ще в одному штаті в обох кандидатів рівень підтримки рівний

Камала Гарріс (Фото: Edward M. Pio Roda/EPA)

Кандидатка у президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Камала Гарріс випереджає республіканця Дональда Трампа в чотирьох із семи штатів, що вагаються. Про це свідчать результати опитування Times/YouGov.

Згідно з ними, Гарріс обігнала Трампа у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) та Неваді (48% проти 47%).

Водночас Трамп зберігає лідерство в Північній Кароліні (49% проти 48% у Гарріс) і Джорджії (48% проти 47%). В Аризоні в обох кандидатів рівень підтримки рівний і становить 48%. Зазначається, що опитування проводилося серед зареєстрованих виборців або серед американців, які вже проголосували на виборах.

У порівнянні з початком вересня частка голосів Гарріс зросла на три відсоткові пункти в Аризоні. В усіх інших штатах частка тих, хто голосуватиме за Гарріс чи Трампа, або зросла на один пункт, або не змінилася.

У кожному із семи штатів Гарріс має перевагу серед жінок, тоді як Трамп лідирує серед чоловіків. Гендерний розрив дещо менший у Північній Кароліні та Вісконсині.

У матеріалі йдеться, що якщо лідерство в цих штатах збережеться, а решта штатів проголосують, так само як у 2020 році, то Гарріс з невеликим відривом виграє вибори. Однак перевага обох кандидатів у штатах, що вагаються, знаходиться в межах похибки.

ДОВІДКА Опитування проводилися з 25 до 31 жовтня для The Times і проєкту SAY24 для Стенфордського університету та Єльського університету. Розмір вибірки становив: 900 в Аризоні, 1000 у Джорджії, 1000 у Мічигані, 800 у Неваді, 1000 у Північній Кароліні, 1000 у Пенсильванії та 900 у Вісконсині. Респондентів обирали серед зареєстрованих виборців. Похибка в кожному штаті становить від 3,5% до 4,6%.