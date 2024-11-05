Вибори у США. Діксвілл-Нотч традиційно першим оголосив результати голосування

Голосування у містечку Діксвілл-Нотч (Фото: Herb Swanson/EPA)

Населений пункт Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир першим оголосив результати президентських виборів, згідно з ними кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп набрали по три голоси кожен. Про це повідомив телеканал CNN.

Незареєстроване містечко, розташоване вздовж американсько-канадського кордону на півночі Нью-Гемпширу, відкрило та закрило свої виборчі дільниці відразу після півночі за східним часом за традицією, яка сягає 1960 року. У голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незалежних виборців.

За традицією усі виборці, які мають право голосу, збираються в нині неробочому готелі Balsams Hotel у Діксвілл-Нотчі, щоб таємно проголосувати після відкриття виборчих дільниць опівночі. Після кожного голосування підраховуються голоси та оголошуються результати – за кілька годин до будь-якого іншого місця, що робить його місцем тяжіння для національних репортерів, яких часто більше, ніж виборців.

У матеріалі йдеться, що виборці Діксвілл-Нотча підтримали кандидата від Демократичної партії на останніх двох президентських виборах: у 2020 році місцеве населення одностайно віддало п’ять голосів за чинного президента США Джо Байдена, а у 2016 році Гілларі Клінтон отримала чотири з семи голосів. Ще два віддали Трампу й один – кандидату від Лібертаріанської партії Гері Джонсону.