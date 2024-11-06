Трамп взял первый из "колеблющихся" штатов - Северную Каролину
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CJ GUNTHER)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одерживает победу в первом из "шатких" штатов - Северной Каролине. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 89% голосов, передает Associated Press.

Трамп набрал в Северной Каролине 50,5%, его оппонентка, кандидатка от демократов Камала Харрис - чуть больше 48%.

Таким образом, получив еще 16 голосов избирателей, в настоящее время у республиканца 230 из необходимых 270, Харрис - 192.

Інфографіка: AP
Инфографика: AP
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