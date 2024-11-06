Зеленський привітав Трампа з "вражаючою" перемогою на виборах

"Я ціную прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах", – написав український президент

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з "вражаючою перемогою на виборах". Допис відповідного вмісту він опублікував у X.

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! <...> Я ціную прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя", – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна чекає на період зміцнення США під рішучим керівництвом Трампа, а також розраховує на збереження "потужної двопартійної підтримки".

Глава держави висловив зацікавленість у розвитку політичної та економічної співпраці, яка буде вигідною для обох країн. Крім того, Україна, як одна з найсильніших військових держав Європи, прагне за підтримки союзників забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві, додав Зеленський.

Про цю та інші події американських виборів читайте у хроніці LIGA.net .

. Республіканська партія здобуває більшість у Сенаті США за результатами виборів до верхньої палати Конгресу. У деяких штатах результати ще уточнюються, але республіканці вже забезпечили більшість, отримавши понад 50 місць у 100-місному Сенаті.