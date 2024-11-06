Франція та Німеччина обговорять наслідки виборів у США для Європи

Президент Франції та канцлер Німеччини вже обговорили попередні підсумки виборів у США

Себастян Лекорню та Борис Пісторіус Фото: Х/Sébastien Lecornu)

Міністри оборони Франції та Німеччини обговорять наслідки виборів у США для оборони Європи. Про це повідомили у Міноборони Франції.

Зустріч голови німецького Міноборони Бориса Пісторіуса із французьким колегою Себастьєном Лекорню запланована на вечір 6 листопада у Парижі. Вони обговорять підсумки виборів президента у США та їхній вплив на безпеку Європи. Після переговорів очікується їхня спільна пресконференція.

Президент Франції Емманюель Макрон також провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем після заяв про перемогу Дональда Трампа. За словами французького лідера, Європу потрібно зробити сильнішою.

"Ми будемо працювати для більш об'єднаної, сильнішої, більш суверенної Європи в цьому новому контексті. Співпрацюючи зі Сполученими Штатами та захищаючи наші інтереси та цінності", – сказано у його заяві.

Як повідомляє Politico, під час першого терміну республіканець Дональд Трамп звинувачував Європу в тому, що вона користується військовою силою США, а її країни не виділяють достатньо коштів на власну оборону.