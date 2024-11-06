Франция и Германия обсудят последствия выборов в США для Европы

Президент Франции и канцлер Германии уже обсудили предварительные итоги выборов в США

Себастян Лекорню и Борис Писториус (Фото: Х/Sébastien Lecornu)

Министры обороны Франции и Германии обсудят последствия выборов в США для обороны Европы. Об этом сообщили в Минобороны Франции.

Встреча главы немецкого Минобороны Бориса Писториуса с французским коллегой Себастьеном Лекорню запланирована на вечер 6 ноября в Париже. Они обсудят итоги выборов президента в США и их влияние на безопасность Европы. После переговоров ожидается их совместная пресс-конференция.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также провел беседу с канцлером Германии Олафом Шольцем после заявлений о победе Дональда Трампа. По словам французского лидера, Европу нужно сделать более сильной.

"Мы будем работать для более объединенной, более сильной, более суверенной Европы в этом новом контексте. Сотрудничая с Соединенными Штатами и защищая наши интересы и ценности", – сказано в его заявлении.

Как сообщает Politico, во время первого срока республиканец Дональд Трамп обвинял Европу в том, что она пользуется военной мощью США, а ее страны не выделяют достаточно средств на собственную оборону.