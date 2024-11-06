"Боевая мощь" России и "невыгодная" победа. Что говорил Трамп о войне: главные цитаты

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, который, по предварительным результатам, одержал победу, неоднократно заявлял о необходимости быстрого завершения российско-украинской войны и критиковал военную помощь Киеву.LIGA.net собрала основные цитаты Трампа об Украине во время его предвыборной кампании.

Выступая во Флориде 6 ноября и уже объявляя себя новым президентом Штатов, Трамп прямо не упомянул об Украине, однако пообещал, что при его каденции не будет войн.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войны. За четыре года моего президентства войн не было. Мы хотим сильную и мощную армию, которую нам не обязательно использовать", – сказал Трамп.

Он неоднократно заявлял, что якобы сможет закончить войну РФ против Украины "за один день". Однако не всегда уточнял, как именно планирует это сделать.

"Я прекрасно знаю Зеленского и прекрасно, даже лучше, знаю Путина. И у меня хорошие отношения, отличные отношения с ними <…> Зеленскому я бы сказал: все, прекрати это. Вы должны заключить соглашение... Путину я бы сказал: если ты не заключишь соглашение, мы дадим ему (вероятно, Зеленскому. – Ред.) очень много (возможно, оружия. – Ред.), больше, чем они когда-либо получали, если потребуется", – говорил Трамп в июле 2023 года.

А в июне 2024-го Трамп вообще уверял, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность. При этом "мирные предложения" Путина Трамп назвал "неприемлемыми".

Однако в августе 2022-го Трамп заявлял, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России или – сейчас – остановить его, "могла бы отказаться от Крыма" либо сойти с курса на вступление в НАТО. Тогда же он предполагал, что Путин победит.

"Они [украинцы] могли отказаться от Крыма. Они могли бы сделать что-то с НАТО: "Хорошо, мы не собираемся в НАТО", и у вас была бы страна, потому что я считаю, что Путин хотел заключить соглашение. И теперь я не думаю, что он хочет заключить соглашение. Он взрывает все вокруг. Я имею в виду, он все там захватит", – сказал он, добавив, что диктатор сейчас "хочет захватить всю страну, а не часть".

После встречи с Зеленским в сентябре 2024-го Трамп выразил надежду на свою победу на выборах президента США, благодаря чему, убежден он, "будет очень справедливое и действительно достаточно быстрое соглашение".

Его оппонент Камала Харрис считает, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что "он просто сдастся".

На дебатах с Харрис в сентябре 2024-го Трамп говорил: "Я хочу, чтобы война прекратилась... чтобы люди не погибали миллионами. У вас с Байденом (обращаясь к Харрис. – Ред.) не хватает смелости просить денег у Европы, как я просил для НАТО – или ты платишь, или мы больше не собираемся тебя защищать, я сказал... Учитывая это, я хочу, чтобы война была прекращена".

Трамп неоднократно критиковал предоставление военной помощи Украине. И именно республиканцы долго блокировали многомиллиардный пакет дополнительной помощи в Конгрессе.

По данным Reuters, критикуя закон о помощи Украине на $60 млрд, Трамп на встрече с конгрессменами-республиканцами говорил: "Если Украина победит, какая будет выгода?"

Была и критика в сторону Зеленского из-за постоянной помощи Украине со стороны Штатов.

"Я думаю, что Зеленский – наибольший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с $60 млрд", — сказал Трамп в сентябре 2024-го.

В середине октября 2024-го Трамп заявил, что Зеленский якобы виноват в том, что допустил полномасштабную войну России против Украины.

"Это не значит, что я не хочу ему помогать, потому что мне очень жаль этих людей. Но ему не следовало разрешать этой войне начинаться. Украина проиграла эту войну, помните, это уже не Украина", – сказал республиканец.

В октябре 2024-го Трамп раскритиковал действующую американскую власть за то, у той "есть $300 млрд для Украины", но пострадавшим от урагана "Хелен" американцам "все равно предлагают по $750".

В интервью Илону Маску в августе 2024-го Трамп говорил, что нужно начать снова говорить с Путиным: "Он уважал меня... Я долго с ним ладил. Я надеюсь, что мы с ним снова поладим... Я также ладил и с Ким Чен Ыном".

О российско-украинской войне он тогда сказал: "Она [Россия] давно существует, у нее большая боевая мощь. А Украине сейчас не хватает людей. Они отправляют воевать очень молодых и очень старых мужчин".

До сих пор остается непонятным, какой будет политика Трампа на посту президента в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

В марте 2024-го Трампа спросили, продолжит ли он помогать Киеву оружием и позволит ли в случае чего России и дальше оккупировать украинские территории. Он ответил: "Надеюсь, что до этого не дойдет".

Объяснил – пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, и для войны, и для политики это "вечность".

По предварительным результатам, Трамп одерживает победу на президентских выборах в США. Подробнее о ходе гонки читайте в хронике LIGA.net .

. Зеленский уже поздравил Трампа с "впечатляющей победой".

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