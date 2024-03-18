Трампа спросили о судьбе войны, если его изберут президентом. Ответил об оружии и Путине

Кандидат в президенты США заявил, что вопрос российско-украинской войны является для него "очень болезненным"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Oliver Kontreras)

45-й президент США Дональд Трамп надеется, что ему не придется что-то решать по поводу российско-украинской войны, если он победит на выборах. Об этом он заявил в эфире Fox News.

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Трампа спросили, продолжит ли он помогать Украине оружием и позволит ли в случае чего России оккупировать украинские территории.

Он ответил: "Надеюсь, что до этого не дойдет".

По словам кандидата в лидеры США, до тех пор, пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев. Трамп убежден, что для войны и политики это "вечность".

Трамп подчеркнул, что вопрос российско-украинской войны является для него "очень болезненным", поскольку будь он президентом, "Путин никогда бы не решился на вторжение".

"Если бы у нас был настоящий лидер, Путин бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого в течение лет, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает. Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". Будь я президентом, люди жили бы, и все эти замечательные города, культура… Их ничто не может заменить", – сказал американский экс-президент.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация президента Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

9 марта 2024 года Трамп назвал Байдена "идиотом, с которым [Путин] может справиться".

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