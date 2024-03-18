Трампа запитали, що буде з війною, якщо його оберуть президентом. Відповів про зброю та Путіна

Кандидат у президенти США заявив, що питання російсько-української війни є для нього "дуже болючим"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Oliver Kontreras)

45-й президент США Дональд Трамп сподівається, що йому не доведеться щось вирішувати щодо російсько-української війни, якщо він переможе на виборах. Про це він заявив в ефірі Fox News.

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Трампа запитали, чи продовжить він допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого Росії й далі окуповувати українські території.

Він відповів: "Сподіваюсь, що до цього не дійде".

За словами кандидата у лідери США, до того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, понад дев'ять місяців. Трамп переконаний, що для війни і політики це "вічність".

Трамп наголосив, що питання російсько-української війни є для нього "дуже болючим", оскільки якби він був президентом, "Путін ніколи б не наважився на вторгнення".

"Якби у нас був справжній лідер, Путін би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з Путіним, я казав: "Ти не можеш цього зробити". Якби я був президентом, люди жили б, і всі ці чудові міста, культура… Їх ніщо не може замінити", – сказав американський експрезидент.

У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, аби уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.

Також він говорив, що адміністрація президента Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.

9 березня 2024 року Трамп назвав Байдена "ідіотом, з яким [Путін] може впоратися".

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