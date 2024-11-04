Politico: Если Трамп победит, помощь Украине может прекратиться в одночасье
В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США помощь Украине может прекратиться. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС.
Такое мнение сделано на фоне заявлений республиканца о том, что он якобы сможет завершить полномасштабную войну России против Украины за 24 часа.
"Помощь может прекратиться в одночасье. Путин захочет воспользоваться этим и сказать, что я забираю Донбасс, Крым, а затем подожду до следующего раза", – сказал неназванный европейский дипломат.
Как пишет издание, есть опасение, что в следующий раз Россия может напасть на Эстонию, Литву или Латвию. Российский диктатор может сделать это, чтобы проверить приверженность Трампа НАТО и политике Альянса о взаимной обороне.
В то же время французский министр по делам Европы Бенджамин Хаддад в комментарии Politico заявил, что для Европы вероятная победа Трампа – возможность нарастить военный потенциал.
"Мы не можем позволить избирателям в Висконсине принимать решения о европейской безопасности... Мы должны быть способны поддержать [украинцев] независимо от результата", – сказал он.
По словам министра, Франция будет работать с любым президентом США, но Европе необходимо срочно продумать, как ориентироваться в дальнейшем, но уже без расчета на поддержку от США.
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- В тот же день бывший спецпредставитель правительства США по переговорам по делам Украины Курт Волкер заявил, что Трамп не хочет, чтобы его обвиняли в поражении Украины.