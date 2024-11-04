Politico: Если Трамп победит, помощь Украине может прекратиться в одночасье
Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

В случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США помощь Украине может прекратиться. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного дипломата из ЕС.

Такое мнение сделано на фоне заявлений республиканца о том, что он якобы сможет завершить полномасштабную войну России против Украины за 24 часа.

"Помощь может прекратиться в одночасье. Путин захочет воспользоваться этим и сказать, что я забираю Донбасс, Крым, а затем подожду до следующего раза", – сказал неназванный европейский дипломат.

Как пишет издание, есть опасение, что в следующий раз Россия может напасть на Эстонию, Литву или Латвию. Российский диктатор может сделать это, чтобы проверить приверженность Трампа НАТО и политике Альянса о взаимной обороне.

В то же время французский министр по делам Европы Бенджамин Хаддад в комментарии Politico заявил, что для Европы вероятная победа Трампа – возможность нарастить военный потенциал. 

"Мы не можем позволить избирателям в Висконсине принимать решения о европейской безопасности... Мы должны быть способны поддержать [украинцев] независимо от результата", – сказал он.

По словам министра, Франция будет работать с любым президентом США, но Европе необходимо срочно продумать, как ориентироваться в дальнейшем, но уже без расчета на поддержку от США. 

  • 28 октября 2024 Financial Times сообщило, что Трамп может заморозить войну в Украине и возложить ответственность за гарантии безопасности на Европу.
  • 30 октября Politico заявило, что некоторые чиновники в Европе ожидают победы Трампа. Они не являются его сторонниками, но считают, что это укрепит Европу.
  • 1 ноября Трамп назвал "больными" тех, кто считает его другом России.
  • 2 ноября премьер Польши Дональд Туск считает, что будущее Европы не зависит от результатов выборов в США. Он убежден, что все в руках только европейских стран. 
  • В тот же день бывший спецпредставитель правительства США по переговорам по делам Украины Курт Волкер заявил, что Трамп не хочет, чтобы его обвиняли в поражении Украины
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