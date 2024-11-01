Трамп назвал "больными" тех, кто говорит, что он друг России
Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп назвал "больными" тех, кто называет его "другом России". Об этом он заявил в интервью телеведущему Такеру Карлсону за пять дней до выборов.
"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", – заявил Трамп.
По словам политика, историю о его связях с РФ придумали демократы накануне прошедших выборов в 2016 году. Это было сделано для того, чтобы поддержать свою кандидатку Хиллари Клинтон.
Также он обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что якобы "объединил" Россию и Китай за время, пока руководил США. Республиканец отметил, что в случае победы на выборах сможет "разлучить" эти страны.
Помимо этого Трамп заявил, что "остановил" российский проект Северный поток-2 имея в виду, что при его президентстве строительство проекта было заморожено.
- В феврале Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. Позже на это отреагировал Белый дом и канцлер Германии.
- В июле Карлсон анонсировал интервью с президентом Владимиром Зеленским, однако в Офисе президента опровергли эту информацию.
- 18 октября Трамп заявил, что Зеленский не должен был допускать войны России против Украины.
- 28 октября издание Financial Times сообщило, что Трамп может заморозить войну в Украине, а отвечать за гарантии мира заставит Европу.
- 30 октября Politico заявило, что некоторые чиновники в Европе ожидают победу Трампа. Они не являются его сторонниками, но считают, что это укрепит Европу.