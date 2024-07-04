Американский пропагандист Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

В начале 2024 года он взял интервью у российского диктатора Владимира Путина, раскритиковавшего ряд мировых лидеров

Такер Карлсон (Фото: ЕРА/LUKAS COCH)

Американский пропагандист Такер Карлсон анонсировал интервью с президентом Владимиром Зеленским. На странице у Х он написал, что ему, "кажется", удалось получить на это разрешение.

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Бывший ведущий республиканского телеканала Fox News подчеркнул, что пытался получить разрешение на беседу с Зеленским два года, особенно интенсивно после интервью с российским диктатором Владимиром Путиным в феврале этого года.

"Суть состоит в том, чтобы предоставить американцам крайне необходимую информацию о конфликте, полностью меняющем позицию их страны в мире. Надеемся, скоро", – написал Карлсон.

СПРАВКА Карлсон – ультраконсерватор и сторонник различных теорий заговоров. Он поддерживает Республиканскую партию и лично Дональда Трампа. В 2021 году журнал Time назвал его самым влиятельным консерватором Америки. Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов. В сфере внешней политики Карлсон изоляционист выступает против участия США в международных конфликтах. 24 апреля 2023 года американский канал Fox News уволил Карлсона – одного из своих самых популярных ведущих, автора собственного шоу Tucker Carlson Tonight и известного симпатика России. Уволить Карлсона решил лично владелец холдинга News Corp, которому принадлежит Fox News, ― медиамагнат Руперт Мердок. Карлсон – ультраконсерватор и сторонник различных теорий заговоров. Он поддерживает Республиканскую партию и лично Дональда Трампа. В 2021 году журнал Time назвал его самым влиятельным консерватором Америки. Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов. В сфере внешней политики Карлсон изоляционист выступает против участия США в международных конфликтах. 24 апреля 2023 года американский канал Fox News уволил Карлсона – одного из своих самых популярных ведущих, автора собственного шоу Tucker Carlson Tonight и известного симпатика России. Уволить Карлсона решил лично владелец холдинга News Corp, которому принадлежит Fox News, ― медиамагнат Руперт Мердок.

9 февраля 2024 года Такер Карлсон выпустил интервью с Путиным. После публикации материала пропагандист признал, что диктатор "не умеет объяснять и быть последовательным".

После этого ряд украинских и мировых лидеров раскритиковали Карлсона, а Белый дом заявил, что все прозвучавшее в интервью не повлияет на мнение американцев, поскольку "правду о войне они знают".

На следующий день министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что Зеленскому следует дать интервью Карлсону и пригласить его, например, в Бучу.

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