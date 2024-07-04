Американський пропагандист Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

На початку 2024 року він взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна, що розкритикувала низка світових лідерів

Такер Карлсон (Фото: ЕРА/ LUKAS COCH)

Американський пропагандист Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським. На сторінці у Х він написав, що йому, "здається", вдалося отримати на це дозвіл.

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Колишній ведучий республіканського телеканалу Fox News наголосив, що намагався отримати дозвіл на розмову із Зеленським два роки, "особливо інтенсивно" після інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним у лютому цього року.

"Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Сподіваємось, скоро", – написав Карлсон.

ДОВІДКА Карлсон ― ультраконсерватор і прибічник різноманітних теорій змов. Він підтримує Республіканську партію й особисто Дональда Трампа. У 2021 році журнал Time назвав його найвпливовішим консерватором Америки. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів. У сфері зовнішньої політики Карлсон ізоляціоніст ― виступає проти участі США в міжнародних конфліктах. 24 квітня 2023 року американський канал Fox News звільнив Карлсона ― одного зі своїх найпопулярніших ведучих, автора власного шоу Tucker Carlson Tonight і відомого симпатика Росії. Звільнити Карлсона вирішив особисто власник холдингу News Corp, якому належить Fox News, ― медіамагнат Руперт Мердок. Карлсон ― ультраконсерватор і прибічник різноманітних теорій змов. Він підтримує Республіканську партію й особисто Дональда Трампа. У 2021 році журнал Time назвав його найвпливовішим консерватором Америки. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів. У сфері зовнішньої політики Карлсон ізоляціоніст ― виступає проти участі США в міжнародних конфліктах. 24 квітня 2023 року американський канал Fox News звільнив Карлсона ― одного зі своїх найпопулярніших ведучих, автора власного шоу Tucker Carlson Tonight і відомого симпатика Росії. Звільнити Карлсона вирішив особисто власник холдингу News Corp, якому належить Fox News, ― медіамагнат Руперт Мердок.

LIGA.net звернулася за коментарем до речника Зеленського Сергія Никифорова.

9 лютого 2024 року Такер Карлсон випустив інтерв'ю з Путіним. Після публікації матеріалу пропагандист визнав, що диктатор "не вміє пояснювати та бути послідовним".

Після цього низка українських і світових лідерів розкритикували Карлсона, а Білий дім заявив, що все, що пролунало в інтерв'ю, не вплине на думку американців, оскільки "правду про війну вони знають".

Наступного дня міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що Зеленському варто дати інтерв'ю Карлсону та запросити його, наприклад, у Бучу.

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