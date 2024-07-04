Американський пропагандист Такер Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським
Американський пропагандист Такер Карлсон анонсував інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським. На сторінці у Х він написав, що йому, "здається", вдалося отримати на це дозвіл.
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Колишній ведучий республіканського телеканалу Fox News наголосив, що намагався отримати дозвіл на розмову із Зеленським два роки, "особливо інтенсивно" після інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним у лютому цього року.
"Суть полягає в тому, щоб надати американцям вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Сподіваємось, скоро", – написав Карлсон.
LIGA.net звернулася за коментарем до речника Зеленського Сергія Никифорова.
- 9 лютого 2024 року Такер Карлсон випустив інтерв'ю з Путіним. Після публікації матеріалу пропагандист визнав, що диктатор "не вміє пояснювати та бути послідовним".
- Після цього низка українських і світових лідерів розкритикували Карлсона, а Білий дім заявив, що все, що пролунало в інтерв'ю, не вплине на думку американців, оскільки "правду про війну вони знають".
- Наступного дня міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що Зеленському варто дати інтерв'ю Карлсону та запросити його, наприклад, у Бучу.
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