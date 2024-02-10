Карлсон запропонував інтерв'ю Зеленському. Клімкін: Варто подумати, можна притягнути його до Бучі

Такер Карлсон (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін вважає, що президенту Володимиру Зеленському варто подумати про можливість дати інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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Після інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним у Москві Карлсон заявив про намір домовитися про розмову із Зеленським.

За словами Клімкіна, він не відкидав би такої можливості на місці глави держави.

"Я не кажу, що треба відразу на це погоджуватися. Потрібно акуратно послухати, що він каже, розібрати, зробити кілька класних заготовок. Іноді варто заходити на незручну аудиторію, він є мейнстримом у Республіканській партії. Можуть бути цікаві ідеї, умовно: затягнути його за комір у Бучу, посадити і сказати, що тут розмовлятимемо", — сказав Клімкін.

Він зазначив, що потрібно оцінити контекст та настрої цільової аудиторії у США.

"Для нас це одна з небагатьох можливостей вийти на ту аудиторію, яка читає не тільки Карлсона, а й Ілона Маска. Зеленський має емоцію. Наші проблеми із допомогою показують, що класичні методи не діють. Ми не можемо достукатися до багатьох американців, які не читають медіа і не дивляться телевізор. Більшість із них не є проросійськими, але варто зробити їх більш проукраїнськими", — заявив дипломат.

Екс-глава МЗС наголосив, що Карлсон є маніпулятором, але до інтерв'ю з ним можна підготуватися.

"Манера його інтерв'ю зрозуміла, можна підготуватися, жорстко, емоційно та саркастично. Нам потрібно достукатися до американців", – резюмував він.

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє пояснюватись і бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.

Путін в інтерв'ю сказав, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.

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