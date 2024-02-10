Інтерв'ю Карлсона з Путіним слід сприймати серйозно. Його дивляться десятки мільйонів — Клімкін

Клімкін заявив, що Карлсон не просто так взяв інтерв'ю у Путіна і зможе "упакувати" думки диктатора для американців та Заходу

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що інтерв'ю американського пропагандиста Такера Карлсона із диктатором Володимиром Путіним є політичною технологією. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, до цього інтерв'ю варто ставитись серйозно і без зневаги.

"Такера можна називати пропагандистом, але це серйозна фігура, яка користується популярністю. Не впевнений, що повагою, але популярністю точно. В нього аудиторія в десятки мільйонів людей", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що Карлсон має добрі зв'язки з 45 президентом США Дональдом Трампом та багатьма прихильниками політика, але й із республіканцями, які не входять до його табору.

"Карлсона потрібно слухати і розуміти, розбирати його аргументи по кісточках, які емоції він просуває. Він не просто так приїхав до Путіна, це проговорена з Кремлем історія. Було зрозуміло, які ідеї збирається штовхати Путін, але він їх так запакує, щоб вони мали доступ до частини американців та Заходу", – заявив дипломат.

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє пояснюватись і бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсон з Путіним не вплине на настрої громадян США.

Путін в інтерв'ю сказав, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.

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