Интервью Карлсона с Путиным нужно воспринимать серьезно. Его смотрят миллионы — Климкин

Климкин заявил, что Карлсон не просто так взял интервью у Путина и сможет "упаковать" мысли диктатора для американцев и Запада

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что интервью американского пропагандиста Такера Карлсона с диктатором Владимиром Путиным является политической технологией. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, к этому интервью стоит относиться серьезно и без презрения.

"Такера можно называть пропагандистом, но это серьезная фигура, которая пользуется популярностью. Не уверен, что уважением, но популярностью точно. У него аудитория в десятки миллионов человек", — сказал Климкин.

Он отметил, что Карлсон имеет хорошие связи с 45 президентом США Дональдом Трампом и многими сторонниками политика, но и с республиканцами, которые не входят в его лагерь.

"Карлсона нужно слушать и понимать, разбирать его аргументы по косточкам, какие эмоции он продвигает. Он не просто так приехал к Путину, это проговоренная с Кремлем история. Было понятно, какие идеи собирается толкать Путин, но он их так упакует, чтобы они имели доступ к части американцев и Запада", — заявил дипломат.

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет объясняться и быть последовательным".

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не повлияет на настроения граждан США.

Путин в интервью сказал, что Польша "вынудила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. Министерство иностранных дел Польши опубликовало разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля.

Читайте также: Интервью Путина Карлсону. Шольц: Высмеивает то, что Россия делает в Украине, абсурд войны