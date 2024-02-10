Карлсон предложил интервью Зеленскому. Климкин: Стоит подумать, можно притащить в Бучу

Климкин заявил, что не стал бы отбрасывать возможности дать интервью Карлсону на месте Зеленского

Такер Карлсон (Фото: EPA)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит подумать над возможностью дать интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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После интервью с диктатором Владимиром Путиным в Москве Карлсон заявил о намерении договориться о разговоре с Зеленским.

По словам Климкина, он бы не отбрасывал такой возможности на месте главы государства.

"Я не говорю, что нужно сразу на это соглашаться. Нужно аккуратно послушать, что он говорит, разобрать, сделать несколько классных заготовок. Иногда стоит заходить на неудобную аудиторию, он является мейнстримом в Республиканской партии. Могут быть интересные идеи, условно: затянуть его за воротник в Бучу, посадить и сказать, что будем здесь разговаривать", — сказал Климкин.

Он отметил, что нужно оценить контекст и настроения целевой аудитории в США.

"Для нас это одна из немногих возможностей выйти на ту аудиторию, которая читает не только Карлсона, но и Илона Маска. У Зеленского есть эмоция. Наши проблемы с помощью показывают, что классические методы не действуют. Мы не можем достучаться до многих американцев, которые не читают медиа и не смотрят телевизор. Большинство из них не являются пророссийскими, но стоит сделать их более проукраинскими", — заявил дипломат.

Экс-глава МИД подчеркнул, что Карлсон является манипулятором, но к интервью с ним можно подготовиться.

"Манера его интервью понятна, можно подготовиться, жестко, эмоционально и саркастично. Нам нужно достучаться до американцев", — резюмировал он.

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет объясняться и быть последовательным".

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не повлияет на настроения граждан США.

Путин в интервью сказал, что Польша "вынудила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. Министерство иностранных дел Польши опубликовало разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля.

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