Борис Джонсон відмовився від дебатів із Карлсоном. Той звинуватив політика у "здирстві"

Карлсон заявив, що Джонсон нібито вимагав у нього за дебати мільйон доларів

Борис Джонсон (Фото: EPA/NEIL HALL)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відмовився від дебатів з американським пропагандистом Такером Карлсоном після смерті дисидента Олексія Навального у російській в'язниці. Про це повідомляє газета The Guardian.

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Карлсон заявив, що був "роздратований" тим, що Джонсон назвав його "маріонеткою Кремля" після інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним.

Пропагандист сказав, що політик вимагав у нього $1 млн за розмову, але оточення Джонсона заперечило це, заявивши, що суму запропонував сам Карлсон, а експрем'єр віддав би гроші на допомогу українським ветеранам.

"Я не захищаю Путіна, але Путін не просив $1 млн. Уся ця історія — довбане здирство. Якщо ви заробляєте гроші на війні, ви знаєте, ви можете мати справу з Богом з цього приводу, тому що це справді аморально", — заявив Карлсон.

Представник Джонсона сказав, що "ця версія не відповідає дійсності".

Раніше він розкритикував Карлсона за двогодинне інтерв'ю з Путіним, під час якого він навіть не намагався ставити гострі питання і виправляти збочену керівником Кремля версію "історії". Джонсон назвав Карлсона підлабузником Путіна і порівняв з "каналізаційною трубою".

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє розмовляти та бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.

Путін в інтерв'ю сказав, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.

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