Борис Джонсон отказался от дебатов с Карлсоном. Тот обвинил политика в "вымогательстве"

Карлсон заявил, что Джонсон якобы требовал от него за дебаты миллион долларов

Борис Джонсон (Фото: EPA/NEIL HALL)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от дебатов с американским пропагандистом Такером Карлсоном после смерти диссидента Алексея Навального в российской тюрьме. Об этом сообщила газета The Guardian.

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Карлсон заявил, что был "раздосадован" тем, что Джонсон назвал его "марионеткой Кремля" после интервью с диктатором Владимиром Путиным.

Пропагандист сказал, что политик требовал у него $1 млн за разговор, но окружение Джонсона отвергло это, заявив, что сумму предложил сам Карлсон, а экс-премьер отдал бы деньги на помощь украинским ветеранам.

"Я не защищаю Путина, но Путин не просил $1 млн. Вся эта история — долбанное вымогательство. Если вы зарабатываете деньги на войне, вы знаете, вы можете иметь дело с Богом по этому поводу, потому что это действительно аморально", — заявил Карлсон.

Представитель Джонсона сказал, что "эта версия не соответствует действительности".

Ранее он раскритиковал Карлсона за двухчасовое интервью с Путиным, во время которого он даже не пытался задавать острые вопросы и исправлять извращенную руководителем Кремля версию "истории". Джонсон назвал Карлсона подхалимом Путина и сравнил с "канализационной трубой".

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет разговаривать и быть последовательным".

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не отразится на настроениях граждан США.

Путин в интервью сказал, что Польша "вынудила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. Министерство иностранных дел Польши опубликовало разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля.

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