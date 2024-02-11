Борис Джонсон сравнил Карлсона с канализационной трубой после его интервью с Путиным

Борис Джонсон в Киеве (Фото - Офис президента)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон раскритиковал американского пропагандиста Такера Карлсона за двухчасовое интервью с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого он даже не пытался задавать острые вопросы и исправлять извращенную руководителем Кремля версию "истории". В колонке для Daily Mail Джонсон назвал Карлсона подхалимом Путина и сравнил с "канализационной трубой".

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Джонсон отметил, что Карлсон пришел в Кремль, чтобы выполнить "хорошо известную истории функцию" – он должен быть "марионеткой тирана, диктофоном для диктатора и предателем журналистики".

"Он не задавал жестких вопросов. Он не спросил Путина, почему даже сейчас он использует самые жестокие средства современной войны, чтобы калечить и убивать невинных мирных украинских граждан. Он не обвинил его в пытках, изнасилованиях, подрывах детских садов – все это совершенно не нужно для него. Он даже ни разу не пытался остановить поток лжи от Путина", – заявил Джонсон.

При этом, как подчеркнул экс-премьер Британии, Карлсон "по-мальчишески восхищался якобы эрудицией Путина", пока диктатор РФ выдавал откровенную ложь и странные предположения вроде того, что Польша "заставила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну

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Джонсон отметил, что Карлсон не отрицал и бессмысленного предположения Путина о том, что весной 2022 года правительство Британии "убедило украинцев воевать, а не сдаться на нежную милость Путина".

"Как подтвердит каждый член украинского правительства, начиная от Зеленского, ничто и никто не мог остановить тех отважных украинцев в борьбе за свою страну – и ничто не остановит", – заявил экс-премьер Британии.

Он отметил, что Карлсон разрешил диктатору РФ полчаса говорить о якобы историческом несуществовании Украины, а затем рассказал об "энциклопедических знаниях" Путина.

"С тех пор, как Джордж Гэллоуэй поехал в Багдад и приветствовал неутомимость Саддама Хусейна, мы не видели такого проявления безупречного рабства перед тираном", – заявил Джонсон.

Однако экс-премьер Британии считает, что "в определенном смысле несправедливо винить Карлсона в его жалкой работе".

"Он не был там, чтобы бросить вызов. Он был лишь средой, канализационной трубой, шлангом, с помощью которого необработанную жидкость путинского послания можно было рассеять туда, куда Путин хочет этого больше всего – над сердцем Америки", – написал Джонсон.

Он считает, что послание американскому народу было простым: "Это не ваши проблемы, говорил Путин. Это европейская проблема. Держись подальше от этого конфликта, позволь мне его закончить – и скоро мы все успокоимся. Это сообщение, которое американцы слышали раньше".

Британский экс-премьер в этом контексте сравнил Такера Карлсона с американским журналистом немецкого происхождения фон Вигандом, который во время Второй мировой войны в оккупированной Франции взял интервью у Гитлера, в котором фюрер нацистов изложил "свою непрерывную историческую мудрость".

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Джонсон напомнил, что тезисы Гитлера тогда были аналогичными – мол, "речь идет о Европе, а не об Америке, американцам нечего бояться нацистской Германии и нет причин вмешиваться".

И, как и Гитлер, Путин сейчас лжет о своих будущих намерениях, подчеркнул Джонсон. Он напомнил, что в феврале 2022 года Путин откровенно врал миру и Джонсону лично, что якобы не планирует полномасштабного вторжения в Украину.

Экс-премьер Британии выразил надежду, что американцы смогут "разобраться в ночной ужасной шараде интервью".

"Вы не можете снова сделать Америку великой, продав Украину и разрешив Путину использовать насилие для восстановления советской империи", – заявил Джонсон.

После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет разговаривать и быть последовательным".

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не отразится на настроениях граждан США.

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