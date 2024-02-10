Кулеба дорікнув Карлсону через інтерв’ю з Путіним, після чого Росія вбила родину у Харкові
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дорікнув американському пропагандисту Такеру Карлсону, який записав двогодинне інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним. Дипломат нагадав, що після цього інтерв'ю росіяни завдали чергового удару по цивільних, внаслідок чого загинули люди, зокрема ціла родина.
"Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбивши сімох людей", - заявив Кулеба.
Він зазначив, що під час атаки росіян на Харків у ніч проти 10 лютого росіяни спалили живцем паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу родину з п’яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей чотирьох і семи років і новонародженого.
"Інтерв’ю з Путіним у 2024 році - це все одно, що дати слово Гітлеру в 1944 році. Його потрібно перемогти, а не допомагати поширювати кровожерливу брехню", - додав Кулеба.
- Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє розмовляти й бути послідовним".
- Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.
- Путін в інтерв'ю сказав, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. МЗС Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.
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