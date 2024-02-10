Кулеба дорікнув Карлсону через інтерв’ю з Путіним, після чого Росія вбила родину у Харкові

Глава МЗС наголосив, що Путіна треба перемагати, а не допомагати поширювати його кровожерливу брехню

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дорікнув американському пропагандисту Такеру Карлсону, який записав двогодинне інтерв’ю з російським диктатором Володимиром Путіним. Дипломат нагадав, що після цього інтерв'ю росіяни завдали чергового удару по цивільних, внаслідок чого загинули люди, зокрема ціла родина.

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"Сьогодні ви дозволяєте Путіну поширювати свою божевільну пропаганду геноциду, а наступного дня він завдає удару по Харкову, вбивши сімох людей", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що під час атаки росіян на Харків у ніч проти 10 лютого росіяни спалили живцем паралізованого чоловіка та його дружину, а також цілу родину з п’яти осіб: молодих батьків, їхніх дітей чотирьох і семи років і новонародженого.

"Інтерв’ю з Путіним у 2024 році - це все одно, що дати слово Гітлеру в 1944 році. Його потрібно перемогти, а не допомагати поширювати кровожерливу брехню", - додав Кулеба.

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє розмовляти й бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.

Путін в інтерв'ю сказав, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну. МЗС Польщі опублікувало розбір псевдоісторичних висловлювань глави Кремля.

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