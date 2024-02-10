Кулеба упрекнул Карлсона в интервью с Путиным, после чего Россия убила семью в Харькове
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул американского пропагандиста Такера Карлсона, который записал двухчасовое интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. Дипломат напомнил, что после этого интервью россияне нанесли очередной удар по гражданским, в результате чего погибли люди, в том числе целая семья.
"Сегодня вы позволяете Путину распространять свою безумную пропаганду геноцида, а на следующий день он наносит удар по Харькову, убив семерых людей", - заявил Кулеба.
Он отметил, что во время атаки россиян на Харьков в ночь на 10 февраля россияне сожгли заживо парализованного мужчину и его жену, а также целую семью из пяти человек: молодых родителей, их детей четырех и семи лет и новорожденного.
"Интервью с Путиным в 2024 году – это все равно, что дать слово Гитлеру в 1944 году. Его нужно победить, а не помогать распространять кровожадную ложь", – добавил Кулеба.
- После публикации интервью Карлсон признал, что Путин "не умеет разговаривать и быть последовательным".
- Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что интервью Карлсона с Путиным не отразится на настроениях граждан США.
- Путин в интервью сказал, что Польша "заставила" немецкого тирана Адольфа Гитлера напасть на страну в сентябре 1939 года, тем самым начав Вторую мировую войну. МИД Польши опубликовало разбор псевдоисторических высказываний главы Кремля.
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