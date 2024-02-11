Борис Джонсон порівняв Карлсона із каналізаційною трубою після його інтерв'ю із Путіним

Борис Джонсон у Києві (Фото - Офіс президента)

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував американського пропагандиста Такера Карлсона за двогодинне інтерв’ю із російським диктатором Володимиром Путіним, під час якого він навіть не намагався ставити гострі питання та виправляти спотворену керівником Кремля версію "історії". У колонці для Daily Mail Джонсон назвав Карлсона підлабузником Путіна і порівняв із "каналізаційною трубою".

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Джонсон зазначив, що Карлсон прийшов до Кремля, щоб виконати "добре відому історії функцію" – він мав бути "маріонеткою тирана, диктофоном для диктатора та зрадником журналістики".

"Він не ставив жорстких питань. Він не запитав Путіна, чому навіть зараз він використовує найжорстокіші засоби сучасної війни, щоб калічити та вбивати невинних мирних українських громадян. Він не звинуватив його у тортурах, зґвалтуваннях, підривах дитячих садочків – усе це абсолютно непотрібне для нього. Він навіть жодного разу не намагався зупинити потік брехні від Путіна", – заявив Джонсон.

При цьому, як наголосив експрем’єр Британії, Карлсон "по-хлопчачому захоплювався нібито ерудицією Путіна", поки диктатор РФ видавав відверту брехню і дивні припущення на кшталт того, що Польща "змусила" німецького тирана Адольфа Гітлера напасти на країну у вересні 1939 року, тим самим розпочавши Другу світову війну.

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Джонсон зазначив, що Карлсон не заперечував і безглуздого припущення Путіна про те, що навесні 2022 року уряд Британії "переконав українців воювати, а не здатися на ніжну милість Путіна".

"Як підтвердить кожен член українського уряду, починаючи від Зеленського, ніщо і ніхто не міг зупинити тих відважних українців у боротьбі за свою країну – і ніщо не зупинить", – заявив експрем’єр Британії.

Він зазначив, що Карлсон дозволив диктатору РФ пів години говорити про нібито історичне неіснування України, а потім розповів про "енциклопедичні знання" Путіна.

"З тих пір, як Джордж Геллоуей поїхав до Багдада і привітав невтомність Саддама Хусейна, ми не бачили такого прояву бездоганного рабства перед тираном", – заявив Джонсон.

Однак експрем'єр Британії вважає, що "у певному сенсі несправедливо звинувачувати Карлсона в його жалюгідній роботі".

"Він не був там, щоб кинути виклик. Він був лише середовищем, каналізаційною трубою, шлангом, за допомогою якого необроблену рідину путінського послання можна було розпорошити туди, куди Путін хоче цього найбільше – над родючим серцем Америки", – написав Джонсон.

Він вважає, що послання американському народу було простим: "Це не ваші проблеми, казав Путін. Це європейська проблема. Тримайся подалі від цього конфлікту, дозволь мені його покінчити – і скоро ми всі заспокоїмося. Це повідомлення, яке американці чули раніше".

Британський експрем’єр у цьому контексті порівняв Такера Карлсона із американським журналістом німецького походження фон Вігандом, який під час Другої світової війни в окупованій Франції взяв інтерв’ю у Гітлера, в якому фюрер нацистів виклав "свою безперервну історичну мудрість".

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Джонсон нагадав, що тези Гітлера тоді були аналогічними – мовляв, "йдеться про Європу, а не про Америку, американцям нема чого боятися нацистської Німеччини і немає причин втручатися".

І, як і Гітлер, Путін зараз бреше про свої майбутні наміри, наголосив Джонсон. Він нагадав, що у лютому 2022 року Путін відверто брехав світу і Джонсону особисто, що нібито не планує повномасштабного вторгнення до України.

Експрем’єр Британії висловив сподівання, що американці зможуть "розібратися в минулій нічній жахливій шараді інтерв’ю".

"Ви не можете знову зробити Америку великою, продавши Україну та дозволивши Путіну використовувати насильство для відновлення радянської імперії", – заявив Джонсон.

Після публікації інтерв'ю Карлсон визнав, що Путін "не вміє розмовляти й бути послідовним".

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що інтерв'ю Карлсона з Путіним не вплине на настрої громадян США.

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