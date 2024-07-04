Пресс-секретарь Зеленского опроверг интервью президента пропагандисту Карлсону

Никифоров заявил, что в графике Зеленского Такера нет и посоветовал лучше проверять "свои источники в ФСБ"

Такер Карлсон (Фото: ЕРА / LUKAS COCH)

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг заявление американского пропагандиста Такера Карлсона о том, что якобы он получил разрешение на интервью с главой государства.

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"Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", – написал Никифоров в Фейсбуке.

Ранее на собственной странице в X Карлсон написал, что ему, "кажется", удалось получить разрешение на интервью с Зеленским. Он добавил, что пытался сделать это целых два года.

СПРАВКА Такер Карлсон – известный ультраконсерватор и сторонник различных теорий заговоров. Он поддерживает Республиканскую партию и лично 45-го президента США Дональда Трампа. В 2021 году журнал Time признал его самым влиятельным консерватором в Америке. Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Во внешней политике Карлсон занимает изоляционную позицию, выступая против участия США в международных конфликтах. 24 апреля 2023 года американский телеканал Fox News уволил Карлсона, одного из своих самых популярных ведущих и автора шоу Tucker Carlson Tonight. Известно, что Карлсон симпатизирует России. Решение об увольнении Карлсона принял лично медиамагнат Руперт Мердок, владелец холдинга News Corp, к которому принадлежит Fox News. Такер Карлсон – известный ультраконсерватор и сторонник различных теорий заговоров. Он поддерживает Республиканскую партию и лично 45-го президента США Дональда Трампа. В 2021 году журнал Time признал его самым влиятельным консерватором в Америке. Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ-сообщества и мигрантов. Во внешней политике Карлсон занимает изоляционную позицию, выступая против участия США в международных конфликтах. 24 апреля 2023 года американский телеканал Fox News уволил Карлсона, одного из своих самых популярных ведущих и автора шоу Tucker Carlson Tonight. Известно, что Карлсон симпатизирует России. Решение об увольнении Карлсона принял лично медиамагнат Руперт Мердок, владелец холдинга News Corp, к которому принадлежит Fox News.

9 февраля 2024 года Такер Карлсон выпустил интервью с Путиным. После публикации материала пропагандист признал, что диктатор "не умеет объяснять и быть последовательным".

После этого ряд украинских и мировых лидеров подвергли критике Карлсона, а Белый дом заявил, что все, что прозвучало в интервью, не повлияет на мнение американцев, поскольку "правду о войне они знают".

На следующий день министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что Зеленскому следует дать интервью Карлсону и пригласить его, например, в Бучу.

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