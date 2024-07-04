Речник Зеленського спростував інтерв'ю президента пропагандисту Карлсону

Никифоров заявив, що у графіку Зеленського Такера немає і порадив краще перевіряти "свої джерела в ФСБ"

Такер Карлсон (Фото: ЕРА / LUKAS COCH)

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров спростував заяву американського пропагандиста Такера Карлсона про те, що він нібито отримав дозвіл на інтерв'ю з главою держави.

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"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", – написав Никифоров у Фейсбуці.

Раніше на власній сторінці у X Карлсон написав, що йому, "здається", вдалося отримати дозвіл на інтерв'ю з Зеленським. Він додав, що намагався зробити це цілих два роки.

ДОВІДКА Такер Карлсон ― відомий ультраконсерватор і прихильник різноманітних теорій змов. Він підтримує Республіканську партію та особисто 45-го президента США Дональда Трампа. У 2021 році журнал Time визнав його найвпливовішим консерватором в Америці. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ-спільноти та мігрантів. У зовнішній політиці Карлсон займає ізоляціоністську позицію, виступаючи проти участі США в міжнародних конфліктах. 24 квітня 2023 року американський телеканал Fox News звільнив Карлсона, одного зі своїх найпопулярніших ведучих та автора шоу Tucker Carlson Tonight. Відомо, що Карлсон симпатизує Росії. Рішення про звільнення Карлсона ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок, власник холдингу News Corp, до якого належить Fox News. Такер Карлсон ― відомий ультраконсерватор і прихильник різноманітних теорій змов. Він підтримує Республіканську партію та особисто 45-го президента США Дональда Трампа. У 2021 році журнал Time визнав його найвпливовішим консерватором в Америці. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ-спільноти та мігрантів. У зовнішній політиці Карлсон займає ізоляціоністську позицію, виступаючи проти участі США в міжнародних конфліктах. 24 квітня 2023 року американський телеканал Fox News звільнив Карлсона, одного зі своїх найпопулярніших ведучих та автора шоу Tucker Carlson Tonight. Відомо, що Карлсон симпатизує Росії. Рішення про звільнення Карлсона ухвалив особисто медіамагнат Руперт Мердок, власник холдингу News Corp, до якого належить Fox News.

9 лютого 2024 року Такер Карлсон випустив інтерв'ю з Путіним. Після публікації матеріалу пропагандист визнав, що диктатор "не вміє пояснювати та бути послідовним".

Після цього низка українських і світових лідерів розкритикували Карлсона, а Білий дім заявив, що все, що пролунало в інтерв'ю, не вплине на думку американців, оскільки "правду про війну вони знають".

Наступного дня міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що Зеленському варто дати інтерв'ю Карлсону та запросити його, наприклад, у Бучу.

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