Трамп назвав "хворими" тих, хто каже, що він друг Росії

Республіканець заявив, що в разі перемоги на виборах зможе "розлучити" Росію та Китай

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп назвав "хворими" тих, хто називає його "другом Росії". Про це він заявив в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону за п'ять днів до виборів.

"Вони люблять говорити, що я був другом Росії, що я працював на Росію, що я був російським шпигуном. Ці люди хворі", – заявив Трамп.

За словами політика, історію про його зв'язки з РФ вигадали демократи напередодні минулих виборів у 2016 році. Це було зроблено для того, щоб підтримати свою кандидатку Гілларі Клінтон.

Також він звинуватив чинного президента США Джо Байдена в тому, що він нібито "об'єднав" Росію та Китай за час, поки керував США. Республіканець зазначив, що в разі перемоги на виборах зможе "розлучити" ці країни.

Крім цього Трамп заявив, що "зупинив" російський проєкт Північний потік-2, маючи на увазі, що за часів його президентства будівництво проєкту було заморожено.