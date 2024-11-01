Трамп назвав "хворими" тих, хто каже, що він друг Росії
Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп назвав "хворими" тих, хто називає його "другом Росії". Про це він заявив в інтерв'ю телеведучому Такеру Карлсону за п'ять днів до виборів.
"Вони люблять говорити, що я був другом Росії, що я працював на Росію, що я був російським шпигуном. Ці люди хворі", – заявив Трамп.
За словами політика, історію про його зв'язки з РФ вигадали демократи напередодні минулих виборів у 2016 році. Це було зроблено для того, щоб підтримати свою кандидатку Гілларі Клінтон.
Також він звинуватив чинного президента США Джо Байдена в тому, що він нібито "об'єднав" Росію та Китай за час, поки керував США. Республіканець зазначив, що в разі перемоги на виборах зможе "розлучити" ці країни.
Крім цього Трамп заявив, що "зупинив" російський проєкт Північний потік-2, маючи на увазі, що за часів його президентства будівництво проєкту було заморожено.
- У лютому Такер Карлсон взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна. Пізніше на це відреагував Білий дім і канцлер Німеччини.
- У липні Карлсон анонсував інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським, однак в Офісі президента спростували цю інформацію.
- 18 жовтня Трамп заявив, що Зеленський не повинен був допускати війну Росії проти України.
- 28 жовтня видання Financial Times повідомило, що Трамп може заморозити війну в Україні, а відповідати за гарантії миру змусить Європу.
- 30 жовтня Politico заявило, що деякі чиновники в Європі очікують на перемогу Трампа. Вони не є його прихильниками, але вважають, що це зміцнить Європу.