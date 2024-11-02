Туск перед выборами в США: Харрис или Трамп? Будущее Европы зависит от Европы

Польский премьер отверг утверждение о том, что будущее Европы зависит от результатов американских выборов

Дональд Туск (Фото: ЕРА)

Премьер Польши Дональд Туск за несколько дней до американских президентских выборов призвал европейских союзников перестать полагаться во всем на Соединенные Штаты. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

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"Харрис или Трамп? Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, тогда как оно зависит прежде всего от нас самих. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в собственные силы. Каким бы ни был результат, эра геополитического аутсорсинга закончилась", – написал Туск.

По опросу FiveThirtyEight, на национальном уровне демократка Харрис совсем чуть-чуть опережает республиканца Трампа: 48,7% против 47,3% голосов (данные на 1 ноября).