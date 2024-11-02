Туск перед выборами в США: Харрис или Трамп? Будущее Европы зависит от Европы
Премьер Польши Дональд Туск за несколько дней до американских президентских выборов призвал европейских союзников перестать полагаться во всем на Соединенные Штаты. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.
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"Харрис или Трамп? Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, тогда как оно зависит прежде всего от нас самих. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в собственные силы. Каким бы ни был результат, эра геополитического аутсорсинга закончилась", – написал Туск.
По опросу FiveThirtyEight, на национальном уровне демократка Харрис совсем чуть-чуть опережает республиканца Трампа: 48,7% против 47,3% голосов (данные на 1 ноября).
- 28 октября 2024 Financial Times сообщило, что Трамп может заморозить войну в Украине и возложить ответственность за гарантии безопасности на Европу.
- Специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019) Курт Волкер заявил 1 ноября, что Трамп не хочет, чтобы при его возможной каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным.